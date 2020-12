Heechste risikonivo 'zeer ernstig' jildt no yn Fryslân

De opskaling nei 'zeer ernstig' hat te krijen mei de rappe taname fan it oantal coronabesmettingen. Omdat der sûnt foarige wike yn it hiele lân in strange lockdown jildt, hat de opskaling gjin konsekwinsjes foar de maatregels.

Tal nije besmettingen naderet rekôrhichte

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 288 nije coronabesmettingen fêststeld. Dat meldt it RIVM. It totale oantal besmettingen op ien dei hat mar ien kear heger west. It oantal nije besmettingen is al fjouwer dagen grutter as 200. Freed waarden der 211 besmettingen meld.

De druk op de soarch is sa heech, dat it Antoinus sikehûs yn Snits 70 persint fan de plande operaasjes útstelt. Fierder ôfskale kin net, seit bestjoersfoarsitter Marcel Kuin. Oare sikehûzen skale de soarch ek ôf. Se neame de sitewaasje 'soarchlik'.

Minister De Jonge bepaalt

It risikonivo yn in gebiet wurdt bepaald troch minister Hugo de Jonge. Yn prinsipe giet in regio fan 'ernstig' nei 'zeer ernstig' as der yn ien wike mear as 250 positive testútslaggen binne op 100.000 ynwenners. Der wurdt ek sjoen nei oare ynformaasje, lykas de snelheid dêr't it oantal nije besmettingen mei tanimt, de effektiviteit fan it boarne- en kontaktûndersyk, en hoe goed oft de maatregels neilibbe wurde.

'Zeer ernstig' is it heechste risikonivo (4). De oare nivo's binne 'ernstig' (3), 'zorgelijk' (2) en 'waakzaam' (1).