V.V. Ouwe Syl wint Penaltybokaal fan Omrop Fryslân

De kompetysje is betocht om yn dizze fuotballeaze coronatiid it gemis oan supporters oan de kant, diskusjes oer wol of net bûtenspul, en de tredde helte wat goed te meitsjen.

Fan sneon 7 novimber ôf ha yn totaal 14 'ploegen' fan de 5e klasse B om de penaltybokaal striden. Spilers krigen tsien kânsen om op 20 meter de bal yn in lyts goaltsje te sjitten.

Sjoch hjir hoe't de Fryske fuotbalklups it dien ha.