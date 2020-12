Cambuur Sjoernaal: Twijfelgevallen voor Excelsior-uit

Het is nog even de vraag met welke spelers SC Cambuur zondag speelt tegen Excelsior. Er zijn een aantal die donderdag in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles een tikje gehad hebben, waardoor het nog niet duidelijk is of ze inzetbaar zijn. Na de wedstrijd in Rotterdam gebben de spelers bijna een week vrij om de kerstdagen met de familie te vieren, in kleine groepen natuurlijk. Voor de Franse spelers wordt dat lastig. En er is contractnieuws. Dat alles is te zien in een nieuw Cambuur Sjoernaal.