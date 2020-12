Basketbalcompetitie begint opnieuw, uitslagen tot nu toe tellen niet mee

In de loop van volgende week wordt bepaald wie wanneer waar tegen wie moet spelen. Dat hangt er onder andere vanaf of de reguliere speellocaties beschikbaar zijn. Het is de bedoeling om de oorspronkelijke competitie-opzet zoveel mogelijk te volgen.

De clubs hebben ook met elkaar afgesproken hoe ze zich het beste aan de geldende coronaregels kunnen houden. Daarvoor gebruiken ze richtlijnen van sportkoepel NO*NSF.

Er wordt nog bekeken of het ook mogelijk is om een bekertoernooi te houden.