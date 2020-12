Fiif jier nei it lêste optreden sjonge Krijn en Jacob fan Die Twa wer tegearre 

Op twadde krystdei trede se ien kear op, op de finale-stimdei foar de Fryske top 100.

It beslút om wer mei elkoar op te treden waard koartlyn spontaan nommen. "We hellen wat anekdoates op en of hie it nea oars west, stienen we wer tegearre efter de mikrofoan", fertelt Krijn. "Der wie gjin inkeld momint fan ûnwennichheid. Us stimmen wienen automatysk wer ien. It gefoel, dy klik, de sound, it wie der fuort wer. As de dei fan juster, hoe klisjee ek, mar sa wie it wol."

Yn de tuskenlizzende fiif jier bleaunen Jacob en Krijn beide aktyf yn de muzykwrâld, neist harren fêste wurk. Yn 2015 stie de hit 'Fûgels' fan Die Twa op nûmer 1 yn de Fryske top 100. It duo skoarde ek hits as 'Asto Mar By My Bist' en 'Famke Fan Myn Dreamen'.