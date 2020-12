Tal coronabesmettingen yn Fryslân naderet rekôrhichte: 288 nije gefallen

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 288 nije coronabesmettingen fêststeld. Dat meldt it RIVM. It totale oantal besmettingen op ien dei hat mar ien kear heger west. Dat wie op 12 oktober, doe wiene der 294 besmettingen. Doe wie it byld fertekene. De druk op it boarne- en kontakt-ûndersyk wie sa heech, dat der in achterstân oprûn wie. No is it oantal nije besmettingen al fjouwer dagen grutter as 200. Freed waarden der 211 besmettingen meld.

It deistige tal besmettingen fan de ôfrûne trije wiken (sjochst de grafyk net goed, klik dan hjir):