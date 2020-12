Fernielingen by SC Franeker; fuotbalklup docht oanjefte

De doar fan it ballehok wie fernield en it slot fuorthelle. Ek de ballepomp is fernield.

"Al deze vernielingen kosten ontzettend veel geld en zijn zeer frustrerend. Wanneer iemand ons meer kan vertellen over de vernielingen die zijn gepleegd, dan horen we het graag", skriuwe se op Facebook.

De klup hat oanjefte dien en sil de stekken de kommende tiid op slot dwaan as der net traind wurdt.