Werynrjochting dúngebiet Hagedoornveld op It Amelân sa goed as dien

Sa binne der trije kerven yn de dunen makke wêrtroch't it sân út de see wei makliker it gebiet yn komt. Der is ek in grutte stokûle makke en yn in part fan it gebiet is boppeste laach fuorthelle. Yn it sân sit in soad kalk en dy kalkrike grûn is wichtich, sa leit Marjan Veenendaal út fan Steatskboskbehear: "Dat is goed voor de variatie van de verschillende plantensoorten. Je hebt hier in de duinen heel veel kalk, maar daar achter is het kalk bijna al helemaal weggespoeld. We willen juist wat meer want dat krijg je bijvoorbeeld meer orchideeën en parnassia."

In rikere floara mei mear blommen lûkt ek wer ynsekten oan en de ynsekten binne wer fretten foar fûgels lykas de bedrige heidehipper.

Stokûle

It bliuwt net by kerven: der binne ek parten fan it gebiet dêr't de boppelaach fan de dunen fuorthelle is wêrby't der ek in grutte stokûle makke is. Mear 'iepen' dunen binne ek goed foar de kninen en dêr't sy hollen meitsje, kin bygelyks de earder neamde heidehipper in nêst meitsje.

Mar der binne mear soarten dy't profitearje kinne fan al it wurk. In soad wetterkes binne no ek wer sichtber makke en wetter krijt de romte. Dat kin goed útpakke foar bygelyks podden.