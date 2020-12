Omrop TIP: Ivgi & Greben yn Fryslân DOK

Harren winsk om in thús en in eigen fêst dûnsselskip te hawwen, waard honorearre troch de advyskommisje Poadiumkeunst fan de provinsje. In dream kaam út foar Ivgi & Greben. Foar Fryslân is it it earste dûnsselskip fan dit ynternasjonale formaat.

Mar op dit stuit is it troch de coronakrisis ûnmooglik om audysjes te hâlden en de bêste ynternasjonale dûnsers te kontraktearjen. Ek in grutte premjêre en gearwurking mei Fryske dûnsgroepen moat op him wachtsje litte.