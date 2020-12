Bestjoerder ferwûne by ûngelok op dyk N979; auto op syn kant

It brânwachtkorps fan Haulerwyk hat de bestjoerder út de auto befrijd. It slachtoffer is mei ûnbekende ferwûningen nei it sikehûs brocht.

In pear wiken lyn wie op hast itselde plak ek in ûngelok. Dêrby kaam in 21-jierrige frou út Haulerwyk om it libben.