Man ferwûne by ûngelok tusken bestelbuske en molkwein by Surhuzum

Op de N358 by it buorskip Koartwâld ûnder Surhuzum is freedtejûn in bestelbuske yn botsing kaam mei in molkwein. De bestjoerder fan it buske rekke dêrby beknypt. De brânwacht fan Surhústerfean hat him mei spesjaal ark út de auto helle. De man is mei in ambulânse nei it sikehûs brocht. De sjauffeur fan de frachtwein rekke net ferwûne.