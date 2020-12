Sobere krysttiid by fersoargingstehuzen: "We moatte alles omgoaie"

It optreden fan Politiek lûkt in protte taskôgers, wêrûnder Angela Ruivenkamp. Sy is teamlieder by it fersoargingstehûs. "Gewoanwei ha we yn dizze hal in grutte fiering, wêr elkenien by inoar komt. Je snappe sels al dat soks no net kin. Dus ha we besletten om in pianist yn te hieren foar de krystdagen. Dy kin op dizze fleugel de sfear deryn bringe," seit Ruivenkamp wylst se op de hannen klapt foar Politiek. "It iten fersoargje we oan de doar, dan bliuwt it gefoel bestean. Dit is dan in lytse oplossing mar ik ha it leafste dat it gewoan is sa as alle jierren. Dat is foar elkenien better."