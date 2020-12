Gjin 'Driving Home For Christmas' foar Frânske Cambuur-spilers

Cambuur spilet snein de lêste wedstriid fan dit jier. It idee wie dat Maulun en Sambissa dan gelyk nei Frankryk ta gean koene en dat se harren 27 desimber wer melde moasten yn Ljouwert. De earstfolgjende wedstriid is nammentlik al gau nei de jierwiksel: op 3 jannewaris tsjin FC Eindhoven. Mar de coronaregels blokkearje de plannen, fertelt Maulun. "As we geane, moatte we nei de tiid yn karantêne. Dus it is better om hjir yn Ljouwert te bliuwen. Fansels hie ik krekt yn dizze krystperioade graach by myn famylje west. It is fertrietlik foar ús, mar we kinne it net feroarje."

Sambissa fynt it spitich dat er net werom kin nei Frankryk, om't er syn famylje al in skoft net mear sjoen hat. "Ik tink yn de simmer foar it lêst. Miskien in lyts bytsje dêrnei, mar rûn de simmer. Dêrnei haw ik myn famylje net mear sjoen." Datselde jildt foar Maulun. "It is in lange tiid lyn. Sûnt it begjin fan it seizoen. Myn famylje hat hjir noch ien kear west."