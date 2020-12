Grinzers yn aksje tsjin Frysk folksliet op kariljon Martinitoer

Der is rebûlje yn it Hege Noarden om it spyljen fan it Fryske folksliet op it kariljon fan de Martinitoer yn Grins. De Fryske studinteferiening Bernlef yn de stêd hat dat foarinoar krigen mei it jaan fan in donaasje. Mar nei't se harren plan bekend makken, kaam der tsjinlûd fan Grinzers.