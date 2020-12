FIDEO: 11 Andere Oorden by âld-feefoerfabryk CAV yn Aldeberkeap

It eardere feefoerfabryk CAV fan Aldeberkeap is sûnt de jierren '50 in byldbepalend gebou yn it doarp. Op de muorren fan it fabryk binne seis banen, dêr't de kleuren fan de reinbôge op projektearre wurde. De CAV is it fyfde plak dat troch de keunstners fan it LUNA Collective yn it ljocht set wurdt. It is ûnderdiel fan 11 Andere Oorden.