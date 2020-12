Toeristen wolkom op de Waadeilannen, mar hotels bliuwe foar grut part leech

Ek op oare plakken yn de provinsje is it rêstiger as oars. Sa hawwe Fryske hotels te krijen mei in soad annulearringen. "Yn Ljouwert hawwe guon hotels mar in besetting fan 15 persint", fertelt Martin Cnossen fan Merk Fryslân. "En de klanten dy't se hawwe dêr fertsjinje se folle minder oan, om't se gjin iten en drinken ferkeapje meie."

Ek yn de oare stêden en grutte doarpen is it rêstich yn de hotels. "En dat komt fansels om't der foar de gasten yn de stêden ek neat te dwaan is. Alles is ticht", seit Cnossen.

De hotels dy't wat mear yn de frije natuer sitte, draaie dizze krystfakânsje krekt wat better. Mar de drokte is hoe dan ek wat oars ferdield yn de krystfakânsje as oare jierren. "We sjogge dat de drokte no echt leit yn de wike nei de krystdagen, wylst it gewoanwei de earste wike fan de krystfakânsje it drokst is."

De besetting yn húskes en apparteminten is neffens Cnossen better as yn de hotels. "Mar dêr kinne je ek wat better op jesels wêze."