Generaasje op generaasje wurkje oan Hylper erfgoed: hofleveransier Roosje

"De bernestuoltsjes ha ús yn alle tiden ek altyd rêden. Se rinne as in reade tried troch it bedriuw," fertelt Hylper skilder Titus Stallmann. Roosje Hylpen is it âldste Hylper meubel- en skilderbedriuw yn it stedsje en bestiet sûnt 1894.

"De hichtepunten fan de ôfrûne 125 jier binne dochs wol dat we in prachtich Hylper meubel meitsje. We hawwe hiel memorabele mominten mei it keninklik hûs hân, mar natuerlik hawwe troch de jierren hinne prachtige bestellingen hân út de hiele wrâld wei", seit Stallmann.

Fjirde generaasje

Titus Stallmann is de fjirde generaasje yn it bedriuw Roosje. "Myn oerpake wie meubelmakker. Fan karakter wie hy in hiele rêstige, ynnimmende man, mar hy wie op-en-top fakman mei it houtsnijwurk. Dêrom koe hy ek hiel goed mei kompanjon Arend Roosje."

"Arend Roosje wie tige keunstsinnich", fertelt Stallmann. "Hy hat eins om 1890 hinne it behâld fan de Hylper skilderkeunst ek oppakt. Mar hy hie meubelmakkers nedich en dêr kaam hy dus myn oerpake tsjin. Dy twa waarden tegearre ien bedriuw en dat hjitte 'Oud Hindelooper Kunst Roosje Anno 1895", leit Stallmann út.

Generaasje op generaasje

"By ús is it dan sa yn de famylje: of do fynst it bysûnder om yn it skilderwurk troch te gean of do bist oanlein om wat mear technysk wurk te dwaan. Dan wurdst faak meubelmakker of houtsnijwurker. Dat lêste docht myn broer Johan. Sa meitsje wy mei ús twaen it Hylper produkt."