Kommissaris Brok jûn te gast yn ekstra lange útstjoering fan It Polytburo

It wie in jier sa't gjinien dat ea earder meimakke hat: it coronafirus lei it folsleine maatskiplike libben plat, mei grutte ekonomyske en ek psychyske gefolgen. Winkels en skoallen yn lockdown, alle eveneminten dy't skrast waarden, en de oardelmeterregel dy't it 'nije normaal' waard.

Hoe hat Kommissaris fan de Kening Brok dat allegear belibbe? Wat gie der goed, en wat minder? En hoe sjocht Brok nei it nije jier? Kinne wy, faksinearre en wol, de tried wer oppakke, of sil it nea wer itselde wêze?

De ekstra lange útstjoering (in healoere) fan It Polytburo mei Kommissaris fan de Kening Arno Brok is freedtemiddei om 17.15 oere te sjen op Omrop Fryslân-telefyzje en wurdt om 18.20 en de oeren dêrnei werhelle.