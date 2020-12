FIDEO: Kommissaris Brok sjocht yn It Polytburo werom op roerich 2020

Brok sei yn de útstjoering ûnder mear dat it nedich is dat de kommissaris fan de kening wer foarsitter fan de Veiligheidsregio wurdt. Eartiids wie dat wol sa, tsjintwurdich is de boargemaster fan de grutste gemeente de baas fan de Veiligheidsregio, yn Fryslân is dat boargemaster Buma fan Ljouwert. Dy is dus ferantwurdlik foar de útfiering fan corona-maatregels.

It liket op himsels logysk dat Brok, as fertsjintwurdiger fan it ryksregear yn Fryslân, de corona-maatregels fan it ryk útfiert. Brok wiist der op dat de boargemasters yn ús provinsje goed wurk dogge en dat de situaasje om him net weromdraaid hoecht te wurden.