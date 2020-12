Freedsmerk oer de krystdagen: "Sober en ûngesellich, mar ek sûnder drokte om it iten!"

"Sober en ûngesellich, mar ek mei minder drokte oer it iten!" Op de freedsmerk die bliken dat de measte minsken wol begryp foar de sitewaasje ha en har oanpasse sille. "Mar it wurdt stil, tryst en iensum, net folle oan dus."

Ferskate minsken wiene benammen tankber: "Wy ha inoar noch en iten en drinken yn oerfloed! Dan bin der wol oaren!"

In keapman, dy't fan syn hannel allinnich de mûlkapkes mei hie, wie tankber dat syn âlden der oant no ta goed trochhinne kaam binne. "Neffens my wurdt it no in kwestje fan ôftelle: alle moannen wurdt it in bytsje better. We kinne optimistysk it nije jier yn!"