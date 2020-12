Krystboadskip GGD Fryslân nei rekôrtal besmettings: 'Jou it firus net troch'

It oantal tests berikte de ôfrûne wike in rekôrtal fan 13.157, dat is 20 persint mear as in wike earder. Dat der sa'n soad test wurdt, ferklearret by lange nei net de stiging fan it oantal besmettings. De wichtichste konklúzje is dat Friezen har mear teste litte, om't mear Friezen klachten hawwe.

Jongerein

De ôfrûne wike rekken yn de provinsje 55 bern fan 4 oant 12 jier besmet. Mei fjouwer persint fan it totaal oantal besmettings wie harren oandiel noch nea earder sa heech. Foarhinne skommele dit persintaazje om de 1,5 hinne. It oandiel 12- oant 18-jierrigen naam foar it earst ôf sûnt it moanne lyn ynienen folle mear besmettings ûntstiene. It gie ôfrûne wike werom fan 18 nei 14 persint. Dat komt del op hast 200 besmette pubers.

Alderein

It oantal bewenners en meiwurkers fan Fryske ferpleech- en fersoargingshûzen dat posityf test is op corona nimt noch net ôf. De lêste wiken wiene der sa'n 60 nije besmettings. Dêrneist lit de thússoarch dizze wike in stiging sjen, fan 10 nei 15 besmette kliïnten.

Om sa folle mooglik sicht te hâlden op besmettings yn de soarch, skaalt GGD Fryslân nettsjinsteande de hege oantallen it boarne- en kontaktûndersyk noch net hielendal ôf. Dit betsjut dat de GGD fanwegen drokte net alle posityf teste persoanen fuort op deselde dei belje kin. Sy kinne wol fia harren mail of Digid op tiid harren útslach sjen.

It deistige tal besmettingen de ôfrûne trije wiken (sjochst de grafyk net goed, klik dan hjir):