Is in yn Eindhoven stellen ketting fan alvestêdekrúskes wer werom yn Fryslân?

Swierstra wie dizze wike te gast yn it programma Museum van Nederland fan Omroep Max. Hy hat fiif kear de Alvestêdetocht útriden en syn heit trije kear. Fan sân krúskes liet Swierstra in ketting meitsje foar syn dochter, foar har 40ste jierdei, en ientsje hold er sels. "Gelokkich haw ik sels ien krúske holden, myn earste fan '54", fersuchtet Swierstra.

Mar by in ynbraak yn de wenning fan syn dochter ferdwûn de ketting. "Yn desimber 2014 is der ynbrutsen by har yn Eindhoven en is der in boel stellen, ûnder oare dy ketting mei dy krúskes deroan", seit Swierstra. "En dy binne noait wer weromfûn."

Yn de berm

Mooglik komt dêr no feroaring yn, want nei de útstjoering fan it telefyzjeprogramma krige Omroep Max berjocht as soe de ketting wer yn Fryslân wêze. In man liet witte dat er de ketting fûn hie yn maart 2015, yn de berm fan in sneldyk by Eindhoven doe't er maleur krige mei syn auto.