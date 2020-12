Coronanijs fan 18 desimber: Antonius stelt santich persint operaasjes út | 211 nije besmettingen

In pizzeria yn Wolvegea is it earste plak dêr't klanten in pizza ôfhelje kinne sûnder yn kontakt te kommen mei meiwurkers. Klanten kinne de pizza út in saneamde 'waarmhâldkast' pakke. Dat systeem wurket lyk as de fakjes yn in muorre dy't je by in snackbar iepen lûke kinne.