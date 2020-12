ANWB: rêstich op de dyk, begjint te lykjen op earste lockdown

Soarchmninister De Jonge hie sels ek leaver wold dat de faksinaasjes yn Nederlân rapper tatsjinne wurde koene as 8 jannewaris. Hy hat dêrop ferskate kearen yntinsyf oerlein mei de GGD en it RIVM, mar dizze ynstânsjes fine in soarchfâldige en feilige tatsjinning wichtiger as in symboalyske rappere tatsjinning fan de earste faksins. De Jonge is it dêrmei iens, sei hy tongersdei yn in spoeddebat.

In lilke Keamer begrypt net wêrom't it yn Nederlân langer duorret mei it begjin fan it faksinearjen as yn omlizzende lannen. Dy sizze krekt nei de kryst útein te setten. Neffens De Jong hat Dútslân oars as Nederlân gjin ynfrastruktuer foar grutskalich faksinearjen. Sy hawwe dat no nij opboud en dat hawwe se neffens him goed dien.