Antonius stelt santich persint operaasjes út | 211 nije besmettingen yn Fryslân

De gemeente Smellingerlân past de iepeningstiden oan fan de parkeargaraazjes yn Drachten. Mei yngong fan moandei geane dy om seis oere jûns ticht, útsein foar fergunninghâlders. De parkeargaraazjes wiene langer iepen om sa de drokte fan winkeljend publyk te sprieden, mei it each op it coronafirus. Mar neffens de gemeente is it troch de lockdown op it stuit hiel rêstich yn it sintrum fan Drachten. En de gemeente wol de drokte ek net stimulearje.