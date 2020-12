211 nije besmettingen yn Fryslân | Fryske sikehûzen lansearje kampanje

Banken hawwe sûnt it útbrekken fan de coronakrisis yn Nederlân foar 33 miljard euro oan stipe ferliend oan konsuminten en bedriuwen. It giet dêrby om help yn de foarm fan ekstra lienings of útstel fan ôflossings. Dêr makken 172.000 bedriuwen en 37.000 partikuliere bankklanten gebrûkt fan, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Banken joegen sûnt it begjin fan de coronakrisis 42.000 nije finansierings oan bedriuwen, mei in totale wearde fan 29,9 miljard euro. Fan de finansierings waarden der sa'n 6.500 jûn mei garânsjes fan de oerheid. Mei dy garânsjeregelings is goed 1,8 miljard euro muoid. Dêrneist krigen 129 bedriuwen útstel fan betellings ta wearde fan 3,1 miljard euro.

Goed 37.000 konsuminten makken gebrûk fan in betelpauze fan banken, dêr't 88 miljoen euro mei muoid wie. Se koene mei de pauzes bygelyks de ôflossing fan harren hypoteek of in oare liening tydlik útstelle as se troch de coronapandemy yn finansjele noed kamen. Yn de measte gefallen gie it om útstel fan ôflossings tusken de ien en trije moannen.