Kuorballers fan LDODK traine wer, mar oare Fryske topsporters noch net

Om krekt yn de earste wike fan in hurde lockdown wer te begjinnen mei trainingen fielt wol wat apart, seit ek foarsitter Gouke de Vries fan LDODK. Mar der is in goede reden om wer te begjinnen, want heal jannewaris set de kuorbalkompetysje wer útein.

De Vries fernimt ek oan de spilers dat se wer graach 'earne foar traine wolle'. "Moannenlang traine yn duo's, sûnder útsjoch op wedstriden, dat motivearret net. Ik sjoch no wer blide gesichten, dêr dogge je it foar." Echt bliid is de foarsitter noch net. "It is moai dat it earste team wer los is, mar ik bin pas echt bliid as ek de bern wer traine en kuorbalje kinne."

Djoere coronatests

De ferplichte ekstra coronatests kostje de klup wol jild, mar tanksij in pear moaie jierren mei in soad publyk kin LDODK dat wol even folhâlde en boppedat hat it kuorbalbûn ek in bydrage tasein.

De Vries fynt it ek tsjinoer de sponsors wichtich om wer aktyf te wurden. "We binne net ien sponsor kwytrekke yn dit drege jier. We wolle ús dêrom graach wer sjen litte, ek al is dat fia in livestream."