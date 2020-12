Henk de Jong hat gjin spyt fan oanpast basisalvetal: "Ik bin bliid dat se spile ha"

"Dy jonges ha it hartstikke goed dien", sa seit De Jong. "Ik bin bliid dat se spile ha." Hoewol't Go Ahead dus wûn, hie Cambuur sa ek de folgjende ronde helje kinnen, tink de trainer. "It gie lykop yn de wedstriid, it koe beide kanten op. Wy ha genôch kânsen hân om 2-2 te meitsjen."

"Dy moatte je binnen lizze"

De Jong seach syn ploech yn it slot fan de wedstriid noch tichteby kommen. "Yn de lêste tweintich minuten hiene wy dikke kânsen, dy keeper hold der in pear goed út. En Giovanni (Korte, red.) skeat eins foar in lege goal neist, dat binne mominten dat je 'm binnen lizze moatte."

Al mei al fynt De Jong it gjin skande dat Cambuur ferlear. "Eins hie it in lykspul wêze moatten, mar dat kin yn de beker fansels net. Dus ha se terjochte wûn."