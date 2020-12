Jillert Anema: "Corona is folle belangriker as de fraach oft wy ride meie"

Corona is tsjintwurdich nea fier fuort, en al hielendal net by de ploegen fan Anema. "Ien fan ús riders hat dizze wike in famyljelid te hôf brocht fanwegen corona. In oare rider syn heit leit slim siik yn it sikehûs mei corona. Der libje wy ôfgryslik mei mei. Dan is dat belangriker as oft wy wol of net mear ride dit jier, tink ik dan."

Sport is bysaak wurden

Tongersdei waard bekend dat it NK maraton, in jierlikse tradysje op 1 jannewaris, foarearst net trochgiet. Anema sjocht de sport op it stuit as bysaak. "Ik fyn tefolle dat it in ik-maatkskippij wurden is. Ik fyn dat je de beskaving fan in maatskippij ôfmjitte kinne oan de reewilligens fan de sterkeren om de swakkeren te helpen. Minsken snappe it net, mar it giet op 'e kop ferkeard. It is smoardrok op 'e dyk en minsken wolle gewoan troch feeste mei kryst en âld en nij. Dat komt net goed. Want we dogge it sels. Kinst wol nei oaren wize, sa fan sy meie dit en sy meie dat. Minsken moat ophâlde fan seuren en nei harsels sjen."