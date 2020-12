Erkenning foar dupearre âlden taslachaffêre: "Ik ha altyd tocht dat it myn skuld wie"

Anoeska de Vries fan Garyp is ien fan de dupearden. Se seach de presintaasje fan it ûndersyk op telefyzje en wat dêr sein waard rekke har bot. "Ja, dy kaam binnen. As je hearre dat Wiebes, Asscher, Weekers en benammen ek Rutte ferantwurdlik binne foar it leed dat wy as dupearden lijd hawwe". Foar De Vries spilet it al sûnt 2014.

Der wie mear goed nijs foar Anoeska. Se krige tongersdeitemiddei in telefoantsje dat har saak rûn is en dat se har jild werom krijt. In enoarme ferlichting. "Ik ha altyd tocht dat it myn skuld wie, dat ik it ferkeard dien hie." No wit se dat dat echt net sa west hat, mar hjirmei is it noch net klear foar De Vries. Se moat noch har ferhaal fertelle oan de kommisje 'Werkelijke Schade' foar in skeafergoeding. Se rekke har bedriuw en har baan kwyt en hat jierren yn earmoede libbe.

Ferantwurdlikheid

De Vries fynt dat de belutsen politisy harren ferantwurdlikheid nimme moatte. Se is noch altyd lilk en it docht noch altyd sear dat safolle minsken al dy jierren dit meimeitsje moasten.

It einrapport bernetaslachaffêre is in ûndersyk nei de feiten. De kommisje lûkt sels gjin konklúzjes. De Keamer sil begjin takom jier in debat hjiroer hâlde.