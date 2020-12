Autoskeabedriuwen fernimme minder drokte troch lockdown

"Sjoch, dizze hat tsjin sa'n pealtsje oansitten", seit Verbeek, wylst hy troch de garaazje rint. Mei in kladblok yn de hân skriuwt hy alle skea fan de auto's op. Yn de garaazje stean noch fiif auto's. Mar dat wurdt wol minder no't elkenien safolle as mooglik thúsbliuwt. "Ferline jier hiene we 20 of 25 de wike, mar no sitte we op ûngefear 15. Dat is ek oars as de earste lockdown, want doe wie der noch in protte wurk. We ha in wachtlist en dus binne de putsjes doe ôfmakke. Ek hiene minsken de kop der net echt by."

Verbeek ûnderbrekt syn ferhaal efkes om de telefoan op te nimmen. "Elkenien moast werom nei 100 kilometer yn de oere en de krisis slacht ek op je wolwêzen. Dus minsken ha mear skea riden as we rekkene hiene."