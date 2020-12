Oerlis Fryske boargemasters: karbid sjitte yn groepkes fan twa

Karbidsjitte op âldjiersdei kin trochgean, mar net mei in karbidploech fan mear as twa minsken. Dat hawwe de Fryske boargemasters tongersdeitemiddei besletten nei oerlis. Wol sizze se dat it miskien ferstanniger is as karbidferieningen it net dogge. De plysje sil strang tafersjoch hâlde, sa seit de wurdfierder fan boargemaster Buma, dy't foarsitter fan de Veiligheidsregio Fryslân is.