Simmerskoalle oer Aldfrysk giet troch yn 2021

De simmerskoalle wie yn 2019 foar it earst, doe yn Oxford. Takom jier krije de dielnimmers les yn Ljouwert, of digitaal dus, as dat nedich is.

Meidoggers krije in steamkursus Aldfrysk dy't fiif dagen duorret. It tema is ditkear 'Old Frisian and its Neighbours'. Fragen dy't sintraal steane geane oer hoe't de sprekkers oan de rânen fan midsiuwsk Fryslân omgongen mei taalferskaat. En hoe't de taalgrinzen troch de tiid feroaren.

Taalgebiet wie grutter

It Fryske taalgebiet wie doe folle grutter as no. Koartlyn kamen der nije oanwizings nei boppen dat der ek yn Súd-Hollân Fryske taalmienskippen west ha moatte.

Foar de simmerskoalle wurkje de Ryksuniversiteit Grins en Oxford University gear mei de Fryske Akademy, Tresoar en Campus Fryslân.