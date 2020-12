FIDEO: 11 Andere Oorden by de Boeddhistyske timpel yn Hantum

In Boeddistyske timpel yn it Fryske lânskip: it docht ûn-Frysk oan, mar hy stiet hjir dochs echt. De Stoepa yn Hantum is it fjirde plak dat troch de keunstners fan it LUNA Collective yn it ljocht set wurdt. It is ûnderdiel fan 11 Andere Oorden. Op strikt geheime lokaasjes wurde oant de krystdagen op ferskate plakken yn Fryslân ljochtkeunstwurken toand. It binne plakken dy't net sa bekend binne, mar dêr't wol in moai ferhaal achter sit mei in gedachte dy't goed past by de krysttiden.