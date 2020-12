Omrop TIP: Krystkonsert Noord Nederlands Orkest jûn live by Omrop Fryslân

It Krystkonsert fan it Noord Nederlands Orkest is tongersdeitejûn live te sjen by Omrop Fryslân. Sa kin elkenien it konsert dochs belibje, no't der gjin publyk yn de konsertseal oanwêzich wêze mei. It konsert is fan 20.00 oere ôf te folgjen op telefyzje, Omropfryslan.nl en de Omrop-app. De útstjoering is in gearwurking fan it NNO, Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe.