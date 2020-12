Skripsjepriis 2018-2020 nei heidedoarp-ûndersyk fan Sian Wierda

De Skripsjepriis wurdt om de twa jier útrikt foar it bêste skripsjeûndersyk op it mêd fan Fryske taal en kultuer. It hat as doel om studinten te stimulearjen ûndersyk te dwaan nei Fryske tema's. De sjuery bestie út Aldfrisist dr. Han Nijdam en de taalkundigen dr. Jelske Dijkstra en dr. Eric Hoekstra. Sy wiene ûnder de yndruk fan it grut ferskaat oan boarnen dat Wierda brûkt hat foar syn ûndersyk, wêrmei't in kompleet byld fan it libben op de heidedoarpen sketst is.

De útrikking wie dit jier fanwege it coronafirus digitaal. "Ik wie hiel ferrast doe't ik te hearren krige dat ik wûn hie", seit Wierda. "It is al twa jier lyn dat ik de skripsje skreaun haw. Dat leit al wer sa'n skoft efter je. Mar ik bin der hartstikke grutsk op, it is hiel moai om dizze wurdearring fan de Fryske Akademy te krijen."

Heidedoarpen yn it Frysk-Grinzer grinsgebiet

Wierda die ûndersyk nei earmoede en kultuer by de befolking fan heidedoarpen yn it Frysk-Grinslanner grinsgebiet tusken 1850-1900. It gie om Hamsterheide (no foar in grut part De Harkema), Feansterheide (no Boelensloane), De Houtigehage, De Skieding (by Drachtsterkompenije) en De Parken (ûnder de Grinzer Pein). Dizze heidedoarpen binne pas nei 1700 ûntstien doe't de feanterijen opholden. Offisjeel wiene it doe noch gjin doarpen, mar foelen se bygelyks ûnder Surhústerfean, Droegeham en De Rottefalle.