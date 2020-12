Gedichterûte Koudumer bern: oer pake dy't krekt stoarn is, mar ek oer Syrië

De gedichterûte is makke mei help fan ûnderwiisorganisaasje Cedin. De dielnimmende learlingen sitte op de skoallen Bogerman, De Klimbeam en It Fûgelnêst. Deputearre Sietske Poepjes soe de gedichterûte iepenje, mar dat giet net troch fanwege de corona.

Net inkeld yn it Frysk

Bern fan de trije skoallen hawwe yn ferskillende talen gedichten skreaun by it tema 'Ik tink oan dy'. Se mochten harren uterje yn 'e eigen taal, oft dat no it Frysk, Arabysk, Dútsk of Nederlânsk is.

De 25 gedichten stean opsteld yn tunen en dêr is in rûte by del makke fan sawat 2,5 kilometer. Yn elk gedicht stiet ien wurd ûnderstreke dêr't de lêzer sels in nij gedicht fan meitsje kin en dat oan ús ynstjoere, fertelt Ackelyn Stapensea fan skoalle De Klimbeam.

"By 'ik tink oan dy' hat elk bern wer in oare ynterpretaasje. Alle bern op it Bogerman en de basissskoalle fan groep 4 en heger hawwe in gedicht makke en dêr is in seleksje út makke."

Pake dy't krekt stoarn is

"It is hiel ferskillend wêr't de gedichten oer gean. It iene giet oer pake dy't krekt stoarn is, it oare oer in beppe dy't yn it fersoargingstehûs wennet. En der is ek in gedicht by fan in famke dat út Syrië komt en dêroer skriuwt."

De poëtyske rûte is coronaproof. Ackelyn Stapensea: "Wy sykje alle jierren mei de krystdagen wat dat ferbining jout. Immen kaam mei dit idee. It komt fan it 'bearkesykjen' achter de ruten yn de earste coronaweach. Wy soene no yn plak fan bearkes wol gedichten sykje kinne."