Fryske sikehûzen skale reguliere soarch fierder ôf; situaasje soarchlik

It oantal coronabesmettings is de ôfrûne wike yn it Noarden mei sa'n 40 persint tanaam yn ferhâlding ta de wike derfoar. Sa soarchlik as no hat it yn de twadde coronaweach noch net west, seit Hennie Hoogeveen fan it Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Yn de earste weach wie it ek drok mei de coronasoarch yn de sikehûzen. Doe kaam dat foar in grut part trochdat de sikehûzen yn it Noarden pasjinten út de rest fan it lân oernamen. No binne der ek folle mear coronapasjinten út it Noarden sels.

"De situatie is zorgelijk. We kunnen het aan, maar we zullen daarvoor wel de zorg moeten herschikken", leit wurdfierder Frits Mostert fan it MCL út.