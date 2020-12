Reguliere soarch ôfskaald | Mbû-studinten oan de slach yn stimburo's

In tredde fan de 65-plussers wol dat it kabinet dúdliker kommunissearret oer de coronafaksinaasjekampanje. Dat seit de âldereinorganisaasje ANBO. "Er worden keer op keer verwachtingen gewekt bij ouderen, die dan later weer moeten worden bijgesteld", sa seit in wurdfierder.

"Het beleid zwalkt. Informatie over wie als eerste gevaccineerd worden, over de datum waarop gestart wordt met inenten, over het type vaccin en over de logistiek wijzigt continu. Je loopt het risico dat mensen die in principe bereid zijn een vaccin te nemen, nu afhaken door alle onduidelijkheid." Neffens ANBO binne in protte senioaren ree om harren faksinearje te litten. "Ze hebben er ook begrip voor dat het wellicht wat langer duurt voor ze aan de beurt zijn. Maar heldere communicatie daarover is wel heel belangrijk."

It belied oer wa't as earste in faksin krije sil en wannear't der begûn wurde sil mei yninten is de ôfrûne tiid meardere kearen feroare. Op it stuit is it plan dat earst meiwurkers fan ferpleechtehûzen, ynstellingen yn de soarch foar beheinden en de thússoarch oan bar wêze sille.