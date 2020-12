Mbû-studinten oan de slach yn stimburo's by ferkiezings

De hoareka hat noch jierren lêst fan de neiweeën fan de coronakrisis. Dit jier sil de sektor syn omset mei 40 persint ôfnimmen sjen yn ferliking mei in jier earder. Foar takom jier is de situaasje wat roaskleuriger, mar de omset sil dan noch altyd 20 persint leger wêze as yn 2019. Troch it langduorjende ferlies oan ynkomsten en it ûnwisse perspektyf sil it oantal bedriuwsbeëinigings en falliseminten takom jier flink tanimme. Fierder is de fraach oft de nivo's fan foar de krisis noch wol helle wurde sille.

Dat foarseit it Economisch Bureau fan ING yn in rapport oer de sektor. Neffens de bank sil it werstel feart krije op it momint dat it faksinearjen úteinset en maatregelen stadichoan weromdraaid wurde kinne. It eksakte omslachpunt is neffens ING dreech te foarsizzen.