Coronanijs fan 17 desimber: Tal coronabesmettingen tanaam | Reguliere soarch ôfskaald

Basketballers, kuorballers, follyballers en sealfuotballers. Samar in pear fan de 5.000 topsporters dy't de groepstraining wer oppakke meie, nei't se dêr ferline wike tastimming foar krigen fan it regear. In útsûndering binne de maratonriders. Sy stean net op de list mei topsportkompetysjes dy't foarearst wer los meie. "As dat it offer is, dat wy bringe moatte, dan bringe wy dat", sa seit reedrydcoach Jillert Anema.

Corona is tsjintwurdich nea fier fuort, en al hielendal net by de ploegen fan Anema. "Ien fan ús riders hat dizze wike in famyljelid te hôf brocht fanwegen corona. In oare rider syn heit leit slim siik yn it sikehûs mei corona. Der libje wy ôfgryslik mei mei. Dan is dat belangriker as oft wy wol of net mear ride dit jier, tink ik dan."