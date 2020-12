Waskemar yn coronatiid: besoarchbakker Melle Stoker bringt de bôle by de doar

Stoker besoarget al seis jier bôle, koeke en ierpels. Hy hat yn de wide omkriten in klantebestân opboud fan goed 200 minsken. It coronafirus hat him oant no ta gjin skea opsmiten. "Krekt oarsom sels. Benammen âldere minsken geane no net sa maklik mear de supermerk yn en fine it noflik dat de produkten dy't se hawwe wolle by harren oan hûs besoarge wurde."

Profitearje fan coronabeheinings

In soad klanten sjocht Stoker faak net iens. "Dy jouwe my har bestelling troch en dy hingje ik dan yn in tas oan 'e doar. By minsken by wa't ik wol persoanlik besoargje, moat ik fansels ôfstân hâlde. Dat slagget bêst. En it praatsje bliuwt itselde."

Stoker is sadwaande in ûndernimmer dy't sels profitearret fan alle coronabeheiningen. Syn klantekring is nammentlik grutter wurden, om't hieltyd mear minsken de supermerk net mear yn doare.