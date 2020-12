Friesland Pop-direkteur ferromme no't se dochs subsydzje fan provinsje krije

Deputearre Sietske Poepjes is der mei oan de gong gien. ''Friesland Pop soe tusken wâl en skip falle en wy ha sjoen dat it mooglik is om se twa jier wat mear romte te jaan.'' In betingst is wol dat se gearwurkje mei de Popfabryk, sa seit Poepjes. Neffens Nauta moat dat gjin probleem wêze. ''De Popfabryk is oorspronkelijk een initiatief dat vanuit Friesland Pop is opgestart, dus het zou wel heel raar zijn als we daar niet samen wat mee zouden kunnen.''

De provinsje wol in kultueroanbod sa grut mooglik hâlde. ''Net elkenien hat deselde smaak, mar it is goed foar Fryslân dat der foar elk wat is'', seit Poepjes.

Nauta hie it leafst noch mear jild krigen, mar is tefreden mei wat Friesland Pop no krijt. ''We zijn allang blij dat we het budget hebben wat we oorspronkelijk hadden zodat we daar in ieder geval mee verder kunnen.''