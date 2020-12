Frou (24) rydt mei telefoan yn 'e hân 125 kilometer yn it oere troch beboude kom Ljouwert

Ek woansdei waarden der prosessen ferbaal útdield foar it riden mei de telefoan yn 'e hân. Op de Drachtsterwei yn Ljouwert krigen tusken 11.00 en 14.00 oere 28 minsken dêrfoar in boete. Ien dêrfan krige ek in boete foar it riden mei in net jildich rydbewiis. In oare bestjoerder krige in ekstra boete om't hy 118 km/o ried, wêr't 80 km/o tastien is.