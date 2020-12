LDODK set 16 jannewaris wer útein yn Kuorbal League

It KNKV hat woansdei it coronaprotokol stjoerd nei de ferieningen, dy't fan tongersdei ôf wer traine meie. De ploegen kinne earst twa kear oefenje mei dat nije protokol, foardat de Kuorbal League fan start giet. Op 2 en 9 jannewaris hat it bûn oefenwedstriden ynpland.

LDODK nimt it earst yn Nijeveen op tsjin DOS'46. De twadde oefenwedstriid is yn eigen hûs tsjin DVO út Bennekom.