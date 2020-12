NS: 'Lelyline is moai, mar ferjit it besteande spoar ek net'

Takom jier moat in ûndersyk klear wêze nei ferbettering fan it besteande spoar. Neffens de NS hat de Lelyline wol grutte foardielen yn fergelyk mei it besteande spoar. It belangrykst is de reistiid. Mei de Lelyline wurdt dy 40 minuten koarter. Ek krije Drachten en Emmeloord dan in stasjon. Dêrtroch kinne ynwenners fan dy plakken foar de trein kieze, ynstee fan de auto.

In oar foardiel fan in nije spoarline is, dat de reizgers fan de besteande linen dan gjin lêst hawwe fan lang duorjende wurksumheden, dy't nedich binne om reistiid op de besteande rûten koarter te meitsjen.