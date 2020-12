Brân yn hûs oan de Gabbemastrjitte yn Snits

Yn Snits stie woansdeitejûn oan de Gabbemastrjitte in wenhûs yn 'e brân. De brânwacht krige om 17.40 oere in melding. Neffens de brânwacht koene de bewenners op tiid it hûs út komme. It gie om in útslaande brân, meardere brânwachten binne op it plak om it fjoer út te meitsjen. Dêr waard ek in heechwurker foar ynset.