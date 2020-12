Dea Totilas skok foar syn Fryske fokkers: "We hiene tocht dat hy wol 30 wurde soe"

Totilas sette alve jier lyn de dressuerwrâld yn fjoer en flam. Edward Gal ferbruts wrâldrekôrs mei Totilas. Hy wie doe 9 jier. Jan en Anna hiene al folle earder sjoen dat de hynst hiel bysûnder wie. De rest fan de wrâld woe dêr earst net oan, mar úteinlik waard hy ûntdutsen om nea wer fergetten te wurden. Edward Gal beneamde Totilas doe al as in wûnderhynst. "Hij is explosief en lief, en gaat door het vuur voor je."

Unyk

De ynternasjonale kritiken wiene lovend, elkenien wie der fan oertsjûge dat Totilas unyk wie yn syn soarte. Op it EK yn 2009 yn Windsor wûn Gal mei Totilas goud. In jier letter wûnen se op de wrâldbekerfinale trije kear goud en ek op it WK yn Kentucky stie er trije kear op it heechste poadium en hellen se ferskate wrâldrekôrs.

Foar Jan en Anna Schuil betsjutte Totilas in totale feroaring fan harren libben. Se ferkochten it hynder foar in grut bedrach en rekken yn de kunde mei de topsportdressuerwrâld. Se folgen harren hynder oeral op de wrâld. "Us libben waard troch him in 'sprookje', we hawwe in hiel soad oan Totilas te tankjen".