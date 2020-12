FIDEO: "It wie in grutte fjoersee"

It boatebedriuw gong folslein ferlern by de brân. Der rekke net ien ferwûne. Tsientallen brânwachtminsken wiene midden yn de nacht yn it spier om de brân te bestriden.

De brânwacht hat lang oan it neiblussen west. It bedriuw bout elektryske boaten en der lizze in soad akku's yn it gebou. Dy binne gefaarlik en kinne lang yn 'e brân stean.