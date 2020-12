Omrop TIP: Komplottinken yn tiid fan krisis, dat en mear yn Thúsakademy

It is tiid foar it twadde kolleezje fan Thúsakademy. Live fan it plein yn Frjentsjer ôf nimt Omrop Fryslân dy alle wiken mei yn de wittenskiplike wrâld. Woansdeitejûn is Dr. Sytze Ypma oan it wurd mei Dolen in het donker en wurdt der sjoen nei komplottinkers en gearspanningen yn tiden fan krisis.